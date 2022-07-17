В Башкирии женщина пыталась напугать мужа, но случайно убила

В декабре 2021 года супруги находились дома. Женщина были сильно пьяна и на почве неприязненных отношений к мужу решила «испугать» его. Она схватила нож и ударил им супруга в грудь слева. Ранение оказалось смертельным.

Выяснилось, что женщина не планировала убивать мужчину. Она сообщила, что супруг замахивался на неё кулаками, бил по голове и разбил бровь. Мужчина нигде не работал, постоянно брал в долг у знакомых на спиртное, а женщине проходилось расплачиваться с долгами самой. В порыве гнева она лишь хотела напугать мужа.