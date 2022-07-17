В Башкирии удалось спасти тонущего ребёнка

В Башкирии удалось сохранить жизнь ребёнка, который едва не утонул в водоёме. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС.
В деревне Атиково Бурзянского района в реке Кана едва не утонул ребёнок. Он отдыхал с родителями, но внезапно начал тонуть. К счастью, его семья быстро среагировала и вытащила тонущего на берег.
Однако полностью трагедий не удалось избежать. В селе Ахуново Учалиснкого района утонул 33-летний мужчина, который отдыхал на необорудованном для этого месте. Его тело ищут спасатели. В деревне Калмиябаш Калтасинского района местные жители извлекли из воды тело 59-летнего мужчины. Детали трагедии утоняются.