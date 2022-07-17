В МЧС Башкирии назвали предполагаемую причину пожара в здании суда в Уфе

В Уфе сегодня загорелось здание Арбитражного суда республики. Сообщение о пожаре поступило в 11:39. Самостоятельно эвакуировались три человека.

По прибытии пожарные обнаружили возгорание кровли на площади более 20 кв. метров. Чтобы добраться к очагу, огнеборцам пришлось подниматься при помощи автолестницы. Всего было задействовано 40 человек личного состава и 11 единиц техники. Также на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, полиции, скорой помощи.