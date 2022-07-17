Владимир Путин подписал более 100 новых законов

На неделе Владимир Путин одномоментно подписал более 100 законов. Большинство из них направлено на поддержку населения, а также бизнеса. Некоторые – на защиту государственности. Как бы то ни было, все правовые акты касаются жизни каждого из нас, а потому о наиболее актуальных из них – в нашем обзоре.

Сразу несколько поправок касаются автолюбителей. Так, водитель, повторно севший за руль без прав, может получить штраф до 250 тыс. рублей или лишиться свободы на срок вплоть до одного года. Если за плечами автомобилиста уже есть судимость за совершенное ДТП, штраф может достигать и 300 тысяч. А заключение – 2 лет.

Кроме того, за выброс мусора из машины в неположенном месте гражданин может быть оштрафован до 15 тысяч рублей. А вот за повторное нарушение сумма удваивается с возможностью конфискации транспортного средства.

Дачникам разрешили разводить на садовых участках кур и кроликов. В законе отмечается, что выращивать животных можно только при условии соблюдения земельного законодательства. Ну и, разумеется, граждане обязаны следить за выполнением ветеринарных норм и правил, а также санитарно-гигиенических нормативов.

Новшества затронут и военных. Их пенсии проиндексируют на 10%. Кроме того, ветераны боевых действий, которые признаны негодными по состоянию здоровья, смогут при желании продолжить службу на специальных должностях.

В России создадут движение по типу пионерской организации. Вступить в него смогут школьники с 1 по 11 класс, а также студенты колледжей и вузов. Программы воспитательной работы разработает Минпросвещения, а возглавит наблюдательный совет сам президент страны. Движение получит название «Большая перемена».