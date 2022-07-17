Волонтер из Башкирии рассказала о состоянии щенка, которому живодер отрезал уши

В Стерлитамаке живодёр отрезал уши трёхмесячному щенку. Как сообщают волонтёры, над животным издевался грузчик, работающий на местном рынке. Неравнодушные пришли туда, чтобы забрать четвероногого, который был заперт у него в вагончике.

Мужчина заявил, что собака его, и он может делать с ней всё что угодно. Щенка всё-таки удалось освободить. Он находится на передержке, будет необходима операция, после чего малышу будут искать новых хозяев.

Если вы хотите забрать собаку, позвоните по номеру: 8-927-93-02-555. Волонтёры обратились к руководству рынка, а также написали заявление в полицию о жестоком обращении с животными.

Фото №1 - Волонтер из Башкирии рассказала о состоянии щенка, которому живодер отрезал уши

Сотрудники рынка сказали, что уже неоднократно писали заявление руководству и просили принять меры, потому что это уже не первый случай. Операцию, скорее всего, придется проводить завтра. Нужно будет ушивать ушки, потому что оно ухо настолько отрезано, что уже задета голова.

Наталья, волонтёр
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