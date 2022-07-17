Волонтер из Башкирии рассказала о состоянии щенка, которому живодер отрезал уши

В Стерлитамаке живодёр отрезал уши трёхмесячному щенку. Как сообщают волонтёры, над животным издевался грузчик, работающий на местном рынке. Неравнодушные пришли туда, чтобы забрать четвероногого, который был заперт у него в вагончике.

Мужчина заявил, что собака его, и он может делать с ней всё что угодно. Щенка всё-таки удалось освободить. Он находится на передержке, будет необходима операция, после чего малышу будут искать новых хозяев.

Если вы хотите забрать собаку, позвоните по номеру: 8-927-93-02-555. Волонтёры обратились к руководству рынка, а также написали заявление в полицию о жестоком обращении с животными.