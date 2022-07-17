Новички и первые тренировки: как ХК «Салават Юлаев» начинает новый сезон

На этой неделе хоккеисты «Салавата Юлаева» вышли из отпуска. Перед началом тренировок спортсмены прошли медосмотр и сдали тесты на физическую подготовку. Команда уже собралась в полном составе на «Уфа-Арене» и начала ледовые занятия.

Перед началом тренировок игроки уфимского «Салавата Юлаева», как полагается, прошли медицинское обследование. Все внимание было приковано к новичкам. Пока их не так много. С небольшой натяжкой новое лицо – голкипер Андрей Кареев. Два последних сезона он провел в Финляндии.  Станислав Бочаров перешел в «Салават» из «Автомобилиста». Учитывая вспышку коронавируса и отмененную концовку регулярки, нападающий не играл в хоккей давно.

Последняя официальная игра у меня была в январе. Поэтому с нетерпением жду сезон. Я тренируюсь дома в Питере. И тренировался, и играл. Тренировался по полной программе, готовился к сезону.

Станислав Бочаров, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Белорусский хоккеист Иван Дроздов попал в «Салават» в результате обмена. В Уфе на него возлагают большие надежды. В московском «Спартаке» он забросил 13 шайб за сезон. В составе «Салавата» никого не знал лично, но уже готов в составе башкирского клуба бороться за Кубок Гагарина.

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Считаю, что будем бороться за самые высокие места. Хватает в составе и молодых, и ветеранов. Думаю, нам все по силам.

Иван Дроздов, нападающий ХК «Салават Юлаев»

Первый рабочий день для хоккеистов «Салавата Юлаева» стал непростым испытанием. После длительного отпуска хоккеисты сдавали тест на выносливость. За 12 минут необходимо преодолеть 8 километров на велотренажере. Достаточно одного взгляда на тех, кто прошел испытание до конца, чтобы понять, насколько это непростая задача.

Пенальти

Я даже не знаю, с чем это сравнить. Отключается полностью голова. Работаешь уже машинально. Включается твой характер. У кого-то он есть, у кого-то его нет.

Павел Коледов, защитник ХК «Салават Юлаев»

Настоящий мужской характер – то, что в хоккее ценится больше всего. Только команды, умеющие терпеть и преодолевать трудности, выигрывают победные кубки. Задача тренеров – внимательно следить за игроками и анализировать показатели. Ощущения своих подопечных наставники хорошо понимают. Виктор Козлов, Константин Кольцов и Николай Цулыгин и сами не так давно сдавали похожие тесты.

Он очень много дает полезной информации. По нему видно, как ребята готовились. Видно, когда в конце больно и неприятно, насколько ребята умеют терпеть. Это очень хороший показатель характера.

Виктор Козлов, главный тренер ХК «Салават Юлаев»

В составе «Салавата» сейчас много юниоров из МХЛ, а также молодых игроков, которые уже зарекомендовали себя в минувшем плей-офф. На первый взгляд им тест на выносливость должен даваться легче. На практике многие молодые нагрузки перенесли с трудом. В отличие от опытных игроков.

Такое чувство, что с каждым годом легче. Уже и опыт накапливается, и понимаешь, что для чего делаешь.

Григорий Панин, защитник ХК «Салават Юлаев»

Уфимский клуб подписал контракт с еще одним новобранцем – нападающим Джошем Хо-Сэнгом из Канады сроком на один год. Пока североамериканские легионеры, в том числе и новичок, еще не приехали в Россию. Как и вратарь Илья Ежов. Сейчас они занимаются оформлением виз.

В субботу юлаевцы провели первые ледовые тренировки. Наставники разбили хоккеистов на несколько групп. Уже 29 июля уфимцы примут «Нефтехимик» на льду «Уфа-Арены». Тем временем для болельщиков «Салавата» клуб провел традиционный фестиваль «Моё зелёное лето». В парке «Кашкадан» для поклонников  организовали большое количество зон активности – детских, спортивных и семейных. Ну а самое главное – фанаты вновь смогли увидеть своих любимцев.

Пенальти
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