Новички и первые тренировки: как ХК «Салават Юлаев» начинает новый сезон

На этой неделе хоккеисты «Салавата Юлаева» вышли из отпуска. Перед началом тренировок спортсмены прошли медосмотр и сдали тесты на физическую подготовку. Команда уже собралась в полном составе на «Уфа-Арене» и начала ледовые занятия.
Перед началом тренировок игроки уфимского «Салавата Юлаева», как полагается, прошли медицинское обследование. Все внимание было приковано к новичкам. Пока их не так много. С небольшой натяжкой новое лицо – голкипер Андрей Кареев. Два последних сезона он провел в Финляндии. Станислав Бочаров перешел в «Салават» из «Автомобилиста». Учитывая вспышку коронавируса и отмененную концовку регулярки, нападающий не играл в хоккей давно.
Белорусский хоккеист Иван Дроздов попал в «Салават» в результате обмена. В Уфе на него возлагают большие надежды. В московском «Спартаке» он забросил 13 шайб за сезон. В составе «Салавата» никого не знал лично, но уже готов в составе башкирского клуба бороться за Кубок Гагарина.
Первый рабочий день для хоккеистов «Салавата Юлаева» стал непростым испытанием. После длительного отпуска хоккеисты сдавали тест на выносливость. За 12 минут необходимо преодолеть 8 километров на велотренажере. Достаточно одного взгляда на тех, кто прошел испытание до конца, чтобы понять, насколько это непростая задача.
Настоящий мужской характер – то, что в хоккее ценится больше всего. Только команды, умеющие терпеть и преодолевать трудности, выигрывают победные кубки. Задача тренеров – внимательно следить за игроками и анализировать показатели. Ощущения своих подопечных наставники хорошо понимают. Виктор Козлов, Константин Кольцов и Николай Цулыгин и сами не так давно сдавали похожие тесты.
В составе «Салавата» сейчас много юниоров из МХЛ, а также молодых игроков, которые уже зарекомендовали себя в минувшем плей-офф. На первый взгляд им тест на выносливость должен даваться легче. На практике многие молодые нагрузки перенесли с трудом. В отличие от опытных игроков.
Уфимский клуб подписал контракт с еще одним новобранцем – нападающим Джошем Хо-Сэнгом из Канады сроком на один год. Пока североамериканские легионеры, в том числе и новичок, еще не приехали в Россию. Как и вратарь Илья Ежов. Сейчас они занимаются оформлением виз.
В субботу юлаевцы провели первые ледовые тренировки. Наставники разбили хоккеистов на несколько групп. Уже 29 июля уфимцы примут «Нефтехимик» на льду «Уфа-Арены». Тем временем для болельщиков «Салавата» клуб провел традиционный фестиваль «Моё зелёное лето». В парке «Кашкадан» для поклонников организовали большое количество зон активности – детских, спортивных и семейных. Ну а самое главное – фанаты вновь смогли увидеть своих любимцев.