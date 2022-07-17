Новички и первые тренировки: как ХК «Салават Юлаев» начинает новый сезон

Перед началом тренировок игроки уфимского «Салавата Юлаева», как полагается, прошли медицинское обследование. Все внимание было приковано к новичкам. Пока их не так много. С небольшой натяжкой новое лицо – голкипер Андрей Кареев. Два последних сезона он провел в Финляндии. Станислав Бочаров перешел в «Салават» из «Автомобилиста». Учитывая вспышку коронавируса и отмененную концовку регулярки, нападающий не играл в хоккей давно.