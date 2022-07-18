В Башкирии под колёсами иномарки погибли четыре девушки

Ужасная авария произошла сегодня, 18 июля, около пяти часов утра в Башкирии. В дорожно-транспортном происшествии погибли четыре молодые девушки.

Инцидент зафиксирован на 1 км объездной дороги села Бакалы. По предварительной информации, 23-летний парень на «Ауди А5» допустил наезд на четырёх-девушек пешеходов. Предположительно, девочки шли навстречу по проезжей части.

Все четыре пострадавшие девочки скончались до приезда скорой помощи. Медицинское освидетельствование показало наличие следов алкоголя в крови водителя. На месте инцидента работают инспекторы и следователи.

Известно, что одна из погибших девушек была несовершеннолетней, трём остальным было от 18 до 19 лет. Прокуратура занимается проверкой смертельного ДТП.