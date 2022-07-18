По факту аварии, унесшей жизни четырех девушек из Башкирии, возбуждено уголовное дело

В отношении водителя, который задавил четырёх девушек в Бакалинском районе, возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании 23-летнему местному жителю меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СК.

Сегодня ранним утром мужчина разогнался на автомобиле «Ауди» и сбил насмерть компанию из четырех девушек, которая шла по обочине дороги. От сильного удара они скончались на месте происшествия. Погибшим было от 17 до 19 лет, они были студентками и приехали на каникулы в село Бакалы к родителям. Предполагаемый виновник аварии – также местный житель, работающий на Севере – был пьян, сообщили в ГИБДД.

Трагедию прокомментировал глава республики. На оперативном совещании Радий Хабиров назвал водителя «Ауди» негодяем и подчеркнул, что тот не должен уйти от наказания. Руководитель региона заявил, что возьмёт ситуацию под личный контроль.

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Эту ситуацию я беру под личный контроль. Негодяй не должен уйти от наказания, если все подтвердится. А если человек пьяным садится за руль, он уже негодяй. Нужно проверить всю цепочку, все ли доводится до логического конца, когда ловят пьяных водителей, лишают ли их прав. Надо и с судейским сообществом проводить собрание. Наказание должно быть максимально жестким. Это уже не первый случай.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров также поручил главе района оказать всю необходимую помощь семьям погибших, в том числе с организацией похорон. Как стало известно, мама одной из погибших сейчас находится на работе на Севере. Власти прорабатывают вопрос скорейшей её доставки в республику. Нашей съемочной группе удалось пообщаться с бабушкой одной из погибших девушек.

Говорят, ходили рассвет встречать с девчонками. Это сына дочка, он на Севере, вечером приедет. Она мне в семь часов звонила.

Бабушка погибшей
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
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