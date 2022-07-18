По факту аварии, унесшей жизни четырех девушек из Башкирии, возбуждено уголовное дело

В отношении водителя, который задавил четырёх девушек в Бакалинском районе, возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании 23-летнему местному жителю меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СК.
Сегодня ранним утром мужчина разогнался на автомобиле «Ауди» и сбил насмерть компанию из четырех девушек, которая шла по обочине дороги. От сильного удара они скончались на месте происшествия. Погибшим было от 17 до 19 лет, они были студентками и приехали на каникулы в село Бакалы к родителям. Предполагаемый виновник аварии – также местный житель, работающий на Севере – был пьян, сообщили в ГИБДД.
Трагедию прокомментировал глава республики. На оперативном совещании Радий Хабиров назвал водителя «Ауди» негодяем и подчеркнул, что тот не должен уйти от наказания. Руководитель региона заявил, что возьмёт ситуацию под личный контроль.
Радий Хабиров также поручил главе района оказать всю необходимую помощь семьям погибших, в том числе с организацией похорон. Как стало известно, мама одной из погибших сейчас находится на работе на Севере. Власти прорабатывают вопрос скорейшей её доставки в республику. Нашей съемочной группе удалось пообщаться с бабушкой одной из погибших девушек.