По факту аварии, унесшей жизни четырех девушек из Башкирии, возбуждено уголовное дело

Эту ситуацию я беру под личный контроль. Негодяй не должен уйти от наказания, если все подтвердится. А если человек пьяным садится за руль, он уже негодяй. Нужно проверить всю цепочку, все ли доводится до логического конца, когда ловят пьяных водителей, лишают ли их прав. Надо и с судейским сообществом проводить собрание. Наказание должно быть максимально жестким. Это уже не первый случай.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан