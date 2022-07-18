В Башкирии за сутки не зафиксировано смертей от коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 50 пациентов (291 273), выздоровели – 50 (285 171). Смертей от коронавируса за последние сутки не зафиксировано. За всё время пандемии скончались 5761 человек. Госпитализация потребовалась 21 пациенту.