В Башкирии за сутки не зафиксировано смертей от коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 50 пациентов (291 273), выздоровели – 50 (285 171). Смертей от коронавируса за последние сутки не зафиксировано. За всё время пандемии скончались 5761 человек. Госпитализация потребовалась 21 пациенту.
В России коронавирус выявили у 4548 человек (18 494 844), выздоровели – 2531 (17 911 340), скончались – 35 (381 916). Госпитализировано было 575 зараженных.