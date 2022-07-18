Отец лихача, сбившего 4 девушек в Башкирии, рассказал, будет ли говорить с их родственниками

Сегодня утром республику потрясло страшное ДТП, случившееся в Бакалинском районе. Пьяный водитель «Ауди» сбил четырех девушек, одна из которых была несовершеннолетней. Все они погибли на месте.

Как сообщили в республиканском ГИБДД, предполагаемым виновником аварии является местный житель, работающий на Севере. Нам удалось пообщаться с его отцом. Вот как мужчина прокомментировал произошедшее.

Видеонаблюдение посмотрел, думал, может кто-то другой за руль сел. Нет, он. Приехал на такси. Приехала «Приора» одна белая, и две машины укатили. – А с родственниками погибших связывались? – Нет, я пока не могу. – А планируете? – Планирую, но я даже не знаю как.

Виль Гузаяров, отец подозреваемого
Фото №1 - Отец лихача, сбившего 4 девушек в Башкирии, рассказал, будет ли говорить с их родственниками

Напомним, на оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров назвал водителя «Ауди» негодяем и подчеркнул, что тот не должен уйти от наказания. Глава республики заявил, что возьмёт ситуацию под личный контроль. Также руководитель региона поручил главе района оказать всю необходимую помощь семьям погибших, в том числе с организацией похорон.

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