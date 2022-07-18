Отец лихача, сбившего 4 девушек в Башкирии, рассказал, будет ли говорить с их родственниками

Видеонаблюдение посмотрел, думал, может кто-то другой за руль сел. Нет, он. Приехал на такси. Приехала «Приора» одна белая, и две машины укатили. – А с родственниками погибших связывались? – Нет, я пока не могу. – А планируете? – Планирую, но я даже не знаю как.

Виль Гузаяров, отец подозреваемого