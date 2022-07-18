Отец лихача, сбившего 4 девушек в Башкирии, рассказал, будет ли говорить с их родственниками

Сегодня утром республику потрясло страшное ДТП, случившееся в Бакалинском районе. Пьяный водитель «Ауди» сбил четырех девушек, одна из которых была несовершеннолетней. Все они погибли на месте.
Как сообщили в республиканском ГИБДД, предполагаемым виновником аварии является местный житель, работающий на Севере. Нам удалось пообщаться с его отцом. Вот как мужчина прокомментировал произошедшее.
Напомним, на оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров назвал водителя «Ауди» негодяем и подчеркнул, что тот не должен уйти от наказания. Глава республики заявил, что возьмёт ситуацию под личный контроль. Также руководитель региона поручил главе района оказать всю необходимую помощь семьям погибших, в том числе с организацией похорон.