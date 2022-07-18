Спасатели Уфы предотвратили четыре смерти на водоёмах

В прошедшие выходные спасателям Уфы удалось спасти от смерти четырёх человек. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты.

Спасатели вытащили на берег 33-летнего мужчину, который отдыхал на пляже «Солнечный». Его вынесло на судовый ход. К счастью, помощь подоспела оперативно и трагедии удалось избежать.

Рядом с этим же пляжем помощь потребовалась ещё одному мужчине, который плавал в одежде и начал тонуть. Его доставили на берег и передали медикам.

На берегу «Ак-Яр Затон» помощь спасателей потребовалась 37-летней женщине. Она несколько раз заплывала за буйки, спасатели делали ей замечание, однако женщина их не послушалась. В один момент её подхватило течение. К счастью, ей также быстро помогли. По предварительной информации, уфимка была пьяна.

Ещё одного мужчину спасатели заметили по счастливой случайности. Уфимец отдыхал на необорудованном пляже. Он решил переплыть Уфимку с одного берега на другой, но почти в конце мужчина начал терять силы. Мимо проплывала патрульная бригада, которая и спасла тонущего. По предварительной информации, мужчина был пьян.