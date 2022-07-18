В Башкирии за выходные пропали 10 человек

Госкомитет по ЧС в Башкирии сообщает, что за прошедшие выходные в службу спасения поступило 10 обращений о пропаже людей.

Жители Уфы, Кигинского, Мелеузовского и Учалинского районов заблудились в лесу. В деревне Князево мужчина пропал, войдя в реку. В селе Нугуш без вести пропала 11-летняя девочка. В Кугарчинском районе два подростка отправились в Мурадымовское ущелье и перестали выходить на связь. В Баймакском районе женщина из деревни Исянова поехала в Сибай через горы, но также заблудилась – в машине с ней находилось четыре ребёнка.

Все пропавшие были благополучно найдены живыми и здоровыми.

Ещё два случая пока находятся в работе. В деревне Карайганово двое жителей заблудились в лесу, когда шли от озера в Стерлитамак. Также ведётся поиск двух человек в Янаульском районе, которые поехали по объездной дороге из Нефтекамска в сторону Перми.