Молодые и социальные предприниматели в Уфе получили сертификаты

На протяжении двух недель они проходили обучение. Развитие идеи, целевые рынки, финансовый план, стратегия маркетинга, юридические и налоговые вопросы. С предпринимателями в режиме онлайн работали разные эксперты.
Примечательно, что участвовать могли и школьники со своими проектами. Каждый, кто получил сертификат, теперь сможет подать заявку на республиканский грант, размер которого составляет от 100 до 500 тысяч рублей.
Организаторы планируют провести три потока обучающихся, а это около тысячи человек. Путем конкурсного отбора гранты в дальнейшем получат 300 соискателей.