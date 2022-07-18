Молодые и социальные предприниматели в Уфе получили сертификаты

На протяжении двух недель они проходили обучение. Развитие идеи, целевые рынки, финансовый план, стратегия маркетинга, юридические и налоговые вопросы. С предпринимателями в режиме онлайн работали разные эксперты.

Примечательно, что участвовать могли и школьники со своими проектами. Каждый, кто получил сертификат, теперь сможет подать заявку на республиканский грант, размер которого составляет от 100 до 500 тысяч рублей.