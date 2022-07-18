В Уфе вымогатели похитили и изувечили владельца ритуальной фирмы

По информации прокуратуры, зимой прошлого года банда вымогателей из Уфы решила нажиться на работе одного из городских ритуальных салонов. Они подкараулили «ритуальщика» у морга и увезли его на пустырь. Там мужчину избили и, угрожая оружием, требовали от коммерсанта передавать им по одной тысяче рублей с каждого осуществленного фирмой захоронения. Банда вымогателей нанесла мужчине тяжкий вред здоровью.