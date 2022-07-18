Хоккеисты «Салавата Юлаева» приняли участие в фестивале «Мое зеленое лето»

Сегодня Континентальная хоккейная лига представила календарь регулярного чемпионата предстоящего сезона. Он стартует 1 сентября. Каждый клуб проведет рекордные для первой части чемпионата 68 матчей.
Первую игру сезона хоккеисты «Салавата» проведут в гостях против СКА из Санкт-Петербурга 3 сентября. А дебютный домашний матч юлаевцы сыграют с «Трактором» 9 сентября.
После выхода из отпуска команда провела первую ледовую тренировку. Сразу после нее игроки отправились в парк «Кашкадан» на фестиваль «Мое зеленое лето».