В Башкирии прошел праздничный концерт «Здравствуйте, односельчане»

Концерт под открытым небом с участием звезд татаро-башкиркой эстрады и оперного искусства организовали в Чекмагушевском районе. В селе Имянлекулево провели праздник «Здравствуйте, односельчане».

Он собрал сотни выходцев из деревни, которые сейчас проживают по всему миру. Деревня – родина сразу нескольких заслуженных артистов республики. В связи с этим было решено, что праздник будет музыкальным.