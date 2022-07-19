В Башкирии прошел праздничный концерт «Здравствуйте, односельчане»

Концерт под открытым небом с участием звезд татаро-башкиркой эстрады и оперного искусства организовали в Чекмагушевском районе. В селе Имянлекулево провели праздник «Здравствуйте, односельчане».
Он собрал сотни выходцев из деревни, которые сейчас проживают по всему миру. Деревня – родина сразу нескольких заслуженных артистов республики. В связи с этим было решено, что праздник будет музыкальным.
Инициатором мероприятия стал меценат Марат Исаев – участник республиканского проекта «Атайсал». Его суть заключается в том, что успешные выходцы из небольших городов или сёл на добровольных началах помогают своей малой родине. С момента запуска проекта участники подали свыше 6 тысяч заявок с проектами на сумму более 1 млрд рублей.