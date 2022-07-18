Новый вуз на базе БашГУ и УГАТУ должен появиться 1 сентября

Основные процедуры объединения вузов БашГУ и УГАТУ должны быть завершены до 1 сентября. Об этом объявили сегодня на оперативном совещании правительства, которое провел Глава Башкортостана. На заседании речь зашла и о финансировании строительства студенческого кампуса. Власти также рассмотрели вопросы жилищного строительства, транспортной инфраструктуры и эпидемиологической ситуации в регионе.

За последние 4 года в вузах республики почти вдвое увеличились контрольные цифры приема. На треть выросло число бюджетных мест, что еще раз подтверждает заметность Башкортостана на научной карте страны. Учиться в регионе становиться престижнее. Создаются новые лаборатории, улучшается материально-техническая база вузов. Большая работа проведена по образованию в Башкортостане университета нового типа.

На совещании говорили и про объединенный вуз – Уфимский университет науки и технологий, постановление о создании которого не так давно было подписано на федеральном уровне. По словам главы республики, одним из самых сложных было убедить коллективы вузов в правильности и эффективности слияния. С этой задачей власти, можно сказать, справились, и сейчас проект на финальной стадии реализации – до 1 сентября коллективы должны завершить основные процедуры реорганизации.

1 сентября должно появиться новое юридическое лицо, правопреемник двух организаций. Начнется учебный процесс, студенты уже будут пользоваться преимуществами двух университетов. Абитуриенты будут поступать в старый университет, но зачислят их в новый. Руслан Казыханов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам науки

Настоящим локомотивом научной жизни республики стал Евразийский НОЦ. Его основная цель – довести разработки университетов до серийного производства и выхода их на внутренний и внешний рынки. Именно под эгидой научно-образовательного центра в регионе дали старт созданию студенческого кампуса, по которому сейчас власти решают вопросы с финансированием.

Мы взяли правильное направление в развитии нашего НОЦ. Результаты впечатляют. Эту работу надо продолжать. Также необходимо разработать механизм по улучшению жилищных условий молодых учёных. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На оперативном совещании не обошли стороной и транспортную сферу. За первое полугодие уфимский аэропорт обслужил 1 млн 740 тысяч пассажиров, что на 6% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. В республике за последние месяцы появились сразу несколько новых направлений для авиаперелетов. Сейчас прорабатывается вопрос об увеличении рейсов в Казахстан, Турцию, Армению и Арабские Эмираты. С 31 июля из Уфы вновь полетят самолеты в Египет.

Как только открывается любая возможность двигаться дальше, мы будем двигаться дальше. Людям надо давать возможность для прямых вылетов и выездов из Уфы – это и поручение президента. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Хорошими темпами идет жилищное строительство. В текущем году в регионе намерены перевыполнить план по вводу жилья почти на 600 тысяч кв. метров. К 2030 году общегодовой объем необходимо довести до 4 млн, или в пересчете на население – по 1 квадратному метру на каждого жителя.

Хочу отдельно отметить, что мы являемся одними из лидеров по привлечению федеральных средств в части реализации проектов инфраструктуры. Артем Ковшов, заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан