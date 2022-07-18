Лихач, сбивший насмерть четырех девушек в Башкирии, заплакал в зале суда

Глава Следкома взял под личный контроль дело о смертельном ДТП в Бакалинском районе, где под колесами пьяного водителя погибли четыре девушки, в том числе несовершеннолетняя. 23-летний Марс Гузаяров в зале судебного заседания, отвечая на вопросы журналистов, не смог сдержать слёз.

– Сколько выпили? – 2 бутылки. – Что родственникам можете сказать сейчас? – Ничего не могу сказать (плачет).

На этих кадрах Марс Гузаяров на «Ауди А5» пролетает перекресток на большой скорости, следом за ним – белая «Приора». Судя по всему, молодые люди решили устроить гонки. Водитель вырвавшейся вперед машины не заметил проходивших девушек. Удар был такой силы, что все четыре студентки погибли на месте.

Фото №1 - Лихач, сбивший насмерть четырех девушек в Башкирии, заплакал в зале суда

Перекресток расположен рядом. Ни лежачих полицейских, ни камер видеофиксации на месте аварии нет, установлен только знак пешеходного перехода. Люди со всего села несут к месту трагедии цветы и мягкие игрушки в память о погибших девушках.

Все погибшие жили в столице республики, приехали на каникулы к родным. Девушки отдыхали в местном кафе, затем компанией отправились встречать рассвет. Самая младшая, Яна, которой только исполнилось 16, окончила первый курс колледжа.

Она 9-й класс окончила, училась в Музыкальном колледже на дирижера.

Ольга Асанбаева, бабушка Яны Асанбаевой

Тело сказали сегодня забрать, холодильники не работают. Мы не можем забрать, мама в Уренгое. У нас в Бакалах только один морг.

Людмила Лохно, бабушка Ксении Лохно
Фото №2 - Лихач, сбивший насмерть четырех девушек в Башкирии, заплакал в зале суда
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями

Сельчане давно жаловались главе местного отдела ГИБДД на лихачей. Со слов жителей, это уже не первая трагедия, которая случалась на улице Береговой.

Подозреваемый живет с родителями. В ту ночь его машина стояла во дворе, в гараже. Пока все спали, молодой человек забрал ключи от автомобиля и сел за руль. Со слов отца Гузаярова, вместе с его сыном приехал и главный свидетель, тот, с кем он впоследствии гонялся по улицам села.

Всю семью подвел, от сына я не ожидал. У него работа, все есть, грамоты по профессии. Он в «Газпроме» работал. Никогда не подводил. Я не ожидал от него такого, понимаете?

Виль Гузаяров, отец подозреваемого

Медосвидетельствование показало, что за руль Гузаяров сел пьяным. В крови у молодого человека обнаружили 0,33 промилле алкоголя. Ситуацию под личный контроль взял глава республики.

Эту ситуацию я беру под личный контроль. Негодяй не должен уйти от наказания, если все подтвердится. А если человек пьяным садится за руль, он уже негодяй. Нужно проверить всю цепочку, все ли доводится до логического конца, когда ловят пьяных водителей, лишают ли их прав. Надо и с судейским сообществом проводить собрание. Наказание должно быть максимально жестким. Это уже не первый случай.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное в состоянии опьянения».

Как установлено следствием, в пятом часу утра водитель автомобиля «AUDI A5» в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на четырех девушек, которые шли по обочине дороги во встречном направлении. В результате ДТП все четверо пешеходов скончались на месте происшествия. С подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Башкортостан

На процессе об избрании меры пресечения гособвинение запросило Марсу Гузаярову меру пресечения в виде заключения в СИЗО. Сейчас элитный автомобиль, на котором лихач насмерть сбил девушек, находится на штрафстоянке. За смертельное ДТП подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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