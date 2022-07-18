Лихач, сбивший насмерть четырех девушек в Башкирии, заплакал в зале суда

Глава Следкома взял под личный контроль дело о смертельном ДТП в Бакалинском районе, где под колесами пьяного водителя погибли четыре девушки, в том числе несовершеннолетняя. 23-летний Марс Гузаяров в зале судебного заседания, отвечая на вопросы журналистов, не смог сдержать слёз.
На этих кадрах Марс Гузаяров на «Ауди А5» пролетает перекресток на большой скорости, следом за ним – белая «Приора». Судя по всему, молодые люди решили устроить гонки. Водитель вырвавшейся вперед машины не заметил проходивших девушек. Удар был такой силы, что все четыре студентки погибли на месте.
Перекресток расположен рядом. Ни лежачих полицейских, ни камер видеофиксации на месте аварии нет, установлен только знак пешеходного перехода. Люди со всего села несут к месту трагедии цветы и мягкие игрушки в память о погибших девушках.
Все погибшие жили в столице республики, приехали на каникулы к родным. Девушки отдыхали в местном кафе, затем компанией отправились встречать рассвет. Самая младшая, Яна, которой только исполнилось 16, окончила первый курс колледжа.
Сельчане давно жаловались главе местного отдела ГИБДД на лихачей. Со слов жителей, это уже не первая трагедия, которая случалась на улице Береговой.
Подозреваемый живет с родителями. В ту ночь его машина стояла во дворе, в гараже. Пока все спали, молодой человек забрал ключи от автомобиля и сел за руль. Со слов отца Гузаярова, вместе с его сыном приехал и главный свидетель, тот, с кем он впоследствии гонялся по улицам села.
Медосвидетельствование показало, что за руль Гузаяров сел пьяным. В крови у молодого человека обнаружили 0,33 промилле алкоголя. Ситуацию под личный контроль взял глава республики.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное в состоянии опьянения».
На процессе об избрании меры пресечения гособвинение запросило Марсу Гузаярову меру пресечения в виде заключения в СИЗО. Сейчас элитный автомобиль, на котором лихач насмерть сбил девушек, находится на штрафстоянке. За смертельное ДТП подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.