Лихач, сбивший насмерть четырех девушек в Башкирии, заплакал в зале суда

Глава Следкома взял под личный контроль дело о смертельном ДТП в Бакалинском районе, где под колесами пьяного водителя погибли четыре девушки, в том числе несовершеннолетняя. 23-летний Марс Гузаяров в зале судебного заседания, отвечая на вопросы журналистов, не смог сдержать слёз.

– Сколько выпили? – 2 бутылки. – Что родственникам можете сказать сейчас? – Ничего не могу сказать (плачет).

На этих кадрах Марс Гузаяров на «Ауди А5» пролетает перекресток на большой скорости, следом за ним – белая «Приора». Судя по всему, молодые люди решили устроить гонки. Водитель вырвавшейся вперед машины не заметил проходивших девушек. Удар был такой силы, что все четыре студентки погибли на месте.

Перекресток расположен рядом. Ни лежачих полицейских, ни камер видеофиксации на месте аварии нет, установлен только знак пешеходного перехода. Люди со всего села несут к месту трагедии цветы и мягкие игрушки в память о погибших девушках.

Все погибшие жили в столице республики, приехали на каникулы к родным. Девушки отдыхали в местном кафе, затем компанией отправились встречать рассвет. Самая младшая, Яна, которой только исполнилось 16, окончила первый курс колледжа.

Она 9-й класс окончила, училась в Музыкальном колледже на дирижера. Ольга Асанбаева, бабушка Яны Асанбаевой

Тело сказали сегодня забрать, холодильники не работают. Мы не можем забрать, мама в Уренгое. У нас в Бакалах только один морг. Людмила Лохно, бабушка Ксении Лохно

Сельчане давно жаловались главе местного отдела ГИБДД на лихачей. Со слов жителей, это уже не первая трагедия, которая случалась на улице Береговой.

Подозреваемый живет с родителями. В ту ночь его машина стояла во дворе, в гараже. Пока все спали, молодой человек забрал ключи от автомобиля и сел за руль. Со слов отца Гузаярова, вместе с его сыном приехал и главный свидетель, тот, с кем он впоследствии гонялся по улицам села.

Всю семью подвел, от сына я не ожидал. У него работа, все есть, грамоты по профессии. Он в «Газпроме» работал. Никогда не подводил. Я не ожидал от него такого, понимаете? Виль Гузаяров, отец подозреваемого

Медосвидетельствование показало, что за руль Гузаяров сел пьяным. В крови у молодого человека обнаружили 0,33 промилле алкоголя. Ситуацию под личный контроль взял глава республики.

Эту ситуацию я беру под личный контроль. Негодяй не должен уйти от наказания, если все подтвердится. А если человек пьяным садится за руль, он уже негодяй. Нужно проверить всю цепочку, все ли доводится до логического конца, когда ловят пьяных водителей, лишают ли их прав. Надо и с судейским сообществом проводить собрание. Наказание должно быть максимально жестким. Это уже не первый случай. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное в состоянии опьянения».

Как установлено следствием, в пятом часу утра водитель автомобиля «AUDI A5» в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на четырех девушек, которые шли по обочине дороги во встречном направлении. В результате ДТП все четверо пешеходов скончались на месте происшествия. С подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Башкортостан