В Башкирии увеличат количество международных рейсов

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал про увеличение числа авиарейсов из башкирской столицы в другие страны. Об этом он сообщил на оперативном совещании в ЦУРе.

Подчеркивается, что увеличение международных авиарейсов, позволяет гражданам спокойно улетать и возвращаться обратно. Также Радий Хабиров отметил, что также хорошо развивается ветка направлений по внутренним воздушным линиям.