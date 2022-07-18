В Башкирии увеличат количество международных рейсов

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал про увеличение числа авиарейсов из башкирской столицы в другие страны. Об этом он сообщил на оперативном совещании в ЦУРе.
Подчеркивается, что увеличение международных авиарейсов, позволяет гражданам спокойно улетать и возвращаться обратно. Также Радий Хабиров отметил, что также хорошо развивается ветка направлений по внутренним воздушным линиям.
По словам главы региона, у авиакомпаний в планах до конца года перевезти 3,7 млн пассажиров. Предположительно, уже сегодня из Уфы улетит двухмиллионный пассажир.