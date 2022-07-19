В Уфе двое парней угнали «Шестерку»

В полицию Уфы обратился 68-летний горожанин и заявил об угоне своего автомобиля ВАЗ-2106. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Мужчина рассказал, что вечером оставил свою "Шестерку" около дома. Утром машины на месте не было, тогда уфимец поспешил обратиться в полицию.

Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по РБ совместно с коллегами из Управления МВД России по городу Уфе и инспекторами дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Кушнаренковскому району был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате злоумышленники задержаны. Машина с незначительными повреждениями была обнаружена на трассе М 7 «Волга». пресс-служба МВД по РБ