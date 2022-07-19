В Уфе двое парней угнали «Шестерку»

В полицию Уфы обратился 68-летний горожанин и заявил об угоне своего автомобиля ВАЗ-2106. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Мужчина рассказал, что вечером оставил свою "Шестерку" около дома. Утром машины на месте не было, тогда уфимец поспешил обратиться в полицию.
Угонщиками оказались 19 и 20-летние парни из Нижегородской области. Они рассказали, что несколько недель назад приехали в Уфу на заработки. Прогуливаясь ночью, юноши приметили автомобиль, вскрыли ножом дверь, запустили двигатель, замкнув провода, и поехали в Казань.