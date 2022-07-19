В Башкирии в жутком ДТП погибли три человека, еще три человека пострадали

Сегодня, 19 июля, в Мелеузовском районе Башкирии столкнулись встречные автомобили Ford Focus и Lada Largus. Как сообщили в региональной ГИБДД, авария произошла на 196 километре трассы Уфа - Оренбург.

На место происшествия прибыли экстренные службы, следственно-оперативная группа и руководство ГИБДД республики. В результате ДТП погибли оба водителя и пассажир "Ларгуса". Также были доставлены в больницу еще три пассажира отечественного автомобиля.