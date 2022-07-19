В Башкирии картами «Алга» пользуются почти 2 млн человек

Накануне, 18 июля, в Башкирии прошёл «Транспортный час». На совещании присутствовал и глава региона.
Геннадий Разумикин, министр цифрового развития государственного управления Башкирии, рассказал, как реализуется проект единой транспортной карты «Алга». Министр отметил, что в регионе выпущено более 670 тысяч транспортных карт. С учётом «карт школьника» и «социальных транспортных карт» количество участников проекта достигло 1,48 млн человек.
Министерство цифрового развития государственного управления совместно с минтруда региона планирует наряду с транспортным приложением «Алга» внедрить на базе Карты жителя Башкортостана электронные сертификаты на получение бесплатных товаров и услуг для социально незащищённых категорий жителей. В частности, речь идёт о приобретении средств реабилитации и бесплатных лекарств.