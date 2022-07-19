В Башкирии картами «Алга» пользуются почти 2 млн человек

Министерство цифрового развития государственного управления совместно с минтруда региона планирует наряду с транспортным приложением «Алга» внедрить на базе Карты жителя Башкортостана электронные сертификаты на получение бесплатных товаров и услуг для социально незащищённых категорий жителей. В частности, речь идёт о приобретении средств реабилитации и бесплатных лекарств.