В Башкирии сельчане собрали деньги на благоустройство местного кладбища

Почтили память и привели в порядок могилы. Жители села Нижне Хозятово Чишминского района собрали почти 600 тысяч рублей на благоустройство местного кладбища.

Сельчане привели в порядок места захоронений, убрали сухую листву и мусор, а на собранные деньги установили ограду на всей территории погоста.

Жители села Нижнее Хозятово отличаются активностью, трудолюбием. Своими силами они уже построили спортивную площадку и почти возвели новую мечеть. Также в планах местных – принять участие в конкурсе «Трезвое село».