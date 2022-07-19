В Башкирии 125 тысяч детей получают новые выплаты

Каждое обращение граждан по новому пособию рассматривается в индивидуальном порядке. Специалисты фонда проводят детальный разбор ситуации и перепроверяют поступившие сведения. В случае выявления неточностей, Пенсионный фонд в течение трех рабочих дней с момента обращения пересмотрит решение о назначении выплаты и уведомит об этом семью через личный кабинет на портале Госуслуг или по телефону.

представители ПФР по Башкирии