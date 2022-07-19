В Башкирии 125 тысяч детей получают новые выплаты

В Башкирии на выплату новых пособий детям от 8 до 17 лет было выделено более 3 млрд рублей. Об этом сообщает отделение Пенсионного фонда.
По правилам, заявления на денежную выплату рассматриваются до 10 рабочих дней. В случае отказа семья получает соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после вынесения решения. При одобрении выплаты деньги поступят на счет в течение пяти рабочих дней.
Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, а также в клиентских офисах ПФР и МФЦ.
Между тем, обращения граждан по новым выплатам для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет рассматриваются Пенсионным фондом в ускоренном порядке. Среднее время обработки запроса составляет от двух до пяти рабочих дней.
Вопросы и обращения жителей принимаются через единый контакт-центр по номеру: 8-800-600-0000, по телефону региональной «горячей линии»: 8-800 -600-02-21, онлайн-приемную Пенсионного фонда, а также в официальных группах во «ВКонтакте» и «Одноклассники».