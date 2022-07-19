В Башкирии 125 тысяч детей получают новые выплаты

В Башкирии на выплату новых пособий детям от 8 до 17 лет было выделено более 3 млрд рублей. Об этом сообщает отделение Пенсионного фонда.

Фото №1 - В Башкирии 125 тысяч детей получают новые выплаты

В нашей республике новая выплата для семей с невысокими доходами, введенная по поручению Президента России, назначена 125 тысячам детей в возрасте от 8 до 17 лет.

Фоат Хантимеров, управляющий отделением ПФР по РБ

По правилам, заявления на денежную выплату рассматриваются до 10 рабочих дней. В случае отказа семья получает соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после вынесения решения. При одобрении выплаты деньги поступят на счет в течение пяти рабочих дней.

Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, а также в клиентских офисах ПФР и МФЦ.

Между тем, обращения граждан по новым выплатам для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет рассматриваются Пенсионным фондом в ускоренном порядке. Среднее время обработки запроса составляет от двух до пяти рабочих дней.

Каждое обращение граждан по новому пособию рассматривается в индивидуальном порядке. Специалисты фонда проводят детальный разбор ситуации и перепроверяют поступившие сведения. В случае выявления неточностей, Пенсионный фонд в течение трех рабочих дней с момента обращения пересмотрит решение о назначении выплаты и уведомит об этом семью через личный кабинет на портале Госуслуг или по телефону.

представители ПФР по Башкирии

Вопросы и обращения жителей принимаются через единый контакт-центр по номеру: 8-800-600-0000, по телефону региональной «горячей линии»: 8-800 -600-02-21, онлайн-приемную Пенсионного фонда, а также в официальных группах во «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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