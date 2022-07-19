Артур Субханкулов успешно выступил на пятом этапе Кубка победы по боксу

Боксеры команды «Кама» победили «Тулу» со счетом 4:1. По итогам пяти этапов первое место занял «Ленинград», победивший в каждом из пяти матчей. «Кама» одержала четыре победы. Таким образом, эти команды и встретятся в суперфинале в Москве 30 июля.