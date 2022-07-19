Десятилетняя уфимка получила титул «Юная Мисс Вселенная»

Награду Регине Хужиной вручил историк моды и телеведущий Александр Васильев. Съемочная группа БСТ побывала дома у девочки и её семьи.

Регина Хужина с девяти лет участвует в различных конкурсах красоты. За её плечами уже 11 побед. И всё это за один год. Последняя – сама важная для десятилетней красавицы. Она получила титул «Юная Мисс Вселенная» и золотую медаль культовой фигуры в мире моды Пьера Кардена.

Когда ей исполнилось девять лет, мы осознанно пришли к конкурсу. К каждому готовимся тщательно – выбираем и шьем наряды. Айгуль Хужина, мама Юной Мисс Вселенной

Подбор нарядов – полдела. Творческие номера, дефиле, съемки – всё это надо совмещать с учебой в школе. Наша героиня – круглая отличница и занимается танцами. Но особый интерес Юная Мисс Вселенная проявляет к башкирской культуре. В семье Регины крайне бережно относятся к своим корням и истории. А в одной из комнат родители девочки организовали мини-музей. Поэтому не удивительно, почему на каждом конкурсе красоты Регина выходит на сцену в башкирском костюме.

Всегда к нам подходят, смотрят на наши наряды, спрашивают. Айгуль Хужина, мама Юной Мисс Вселенной