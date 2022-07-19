В Башкирии от смерти в водоёме спасли девушку и пожилого мужчину

Сегодня, 19 июля, в Башкирии в службу спасения поступило сообщение о тонущих отдыхающих. Подробности случившегося рассказали в Госкомитете по ЧС.

В Дюртюлинском районе очевидец заметил с башни зернотока, что на реке Белой тонет мужчина. На сообщение быстр отреагировали спасатели. 61-летнего отдыхающего удалось спасти.