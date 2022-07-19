В Башкирии осудили мужчину, который избил 9-летнего школьника

Мужчине, который избил ребенка в Сибае, вынесли приговор. Местный суд назначил Александру Сергееву наказание в виде исправительных работ в течение десяти месяцев. Инцидент произошел 11 апреля.

Обвиняемому, который шёл домой в нетрезвом виде, не понравились насмешки детворы в свой адрес. Мужчина стал преследовать школьников. Догнав одного из них, Сергеев повалил 9-летнего мальчика на землю и нанес несколько ударов по телу. Его остановили жители двора, которые вызвали полицию.