В Башкирии осудили мужчину, который избил 9-летнего школьника

Мужчине, который избил ребенка в Сибае, вынесли приговор. Местный суд назначил Александру Сергееву наказание в виде исправительных работ в течение десяти месяцев. Инцидент произошел 11 апреля.
Обвиняемому, который шёл домой в нетрезвом виде, не понравились насмешки детворы в свой адрес. Мужчина стал преследовать школьников. Догнав одного из них, Сергеев повалил 9-летнего мальчика на землю и нанес несколько ударов по телу. Его остановили жители двора, которые вызвали полицию.
Мужчина провёл в СИЗО почти два месяца. Затем ему изменили меру пресечения на домашний арест. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под подпиской о невыезде.