В Башкирии стартовал первый полилингвальный слет школьников

Первый полилингвальный слёт школьников стартовал в Чишминском районе. В деревне Салихово собрали талантливых детей со всей республики. Всего 60 школьников в возрасте от 12 до 15 лет. Все разговаривают на трех-четырех языках. В этот раз им предстоит найти общий.

Бабушки, внучки, волки и охотники – детей разделили на группы по ролям известной сказки. Только на сцене не подготовка спектакля, а шуточное судебное заседание, на котором каждый отстаивает свою невиновность. Через игру специалист, работающий с конфликтами, показал ребятам, что в ссоре у каждого может быть своя правда. Это первое задание в командах. Так будут проходить все дни слёта.

Иначе – говорить с оппонентом на его языке. Что, впрочем, у ребят получается довольно хорошо. Причём буквально: каждый владеет тремя или четырьмя языками.

На первом полилингвальном слёте школьников в Чишминском районе собрали 60 ребят в возрасте от 12 до 15 лет. Заявок было почти в два раза больше. Отбирали тех, кто побеждал в языковых конкурсах и олимпиадах на республиканских, всероссийских и международных уровнях.