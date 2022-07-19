В Башкирии отметили 260-летие села Базгиево

На его территории и состоялось открытие памятной стелы, представляющей собой выписку из церковной книги 18 века с указанием даты основания населенного пункта и особенностей быта жителей того времени.

В этом году силами жителей в деревне Базгиево появилась памятная стела ветеранам Великой Отечественной и локальных войн. С указанием фамилий всех тех, кто остался на полях сражений и вернулся домой с победой. К юбилею села облагородили и местный родник.