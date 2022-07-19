Житель Башкирии, избивший школьника на улице, отделался исправительными работами

Мужчине, который избил ребенка в Сибае, вынесли приговор. Сегодня завершился громкий процесс, расследование этого уголовного дела находилось на контроле у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Напомним, 31-летний житель Сибая в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил 9-летнего школьника во время прогулки.

На решающее заседание Сергеев пришел один, без сопровождения адвоката и конвоя. По статье, за которую судят мужчину, ему грозило до 5 лет тюрьмы, но за сотрудничество со следствием и примерное поведение Сергеев отделался наказанием в виде исправительных работ.

На этих кадрах нетрезвый Александр Сергеев жестоко избивает 9-летнего Глеба. Оппонент мальчика в три раза его старше. Тогда на помощь ребенку подоспели взрослые. Как вспоминает сам пострадавший, поводом для агрессии послужила провокация местной детворы. По итогу у школьника по всему телу ссадины и гематомы.

Мальчишки играли на площадке, этот парень был в наушниках и начал танцевать. Ребята начали его дразнить, тот стал за ними гоняться. И Глеб попал под раздачу. Александра, мама пострадавшего

Александра проверили психиатры, вердикт – вменяем. Мужчина провёл в СИЗО почти два месяца. Затем ему изменили меру пресечения на домашний арест.