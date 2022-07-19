Под Уфой экс-председатель СНТ подарил участок пенсионерки своей жене

Экс-председатель СНТ «Вишнёвое» в Уфимском районе подарил участок пенсионерки другим садоводам. А если быть точнее – своей жене. Так утверждают сами жители садового товарищества.
Рашиде Галиевой и в страшном сне не снилось, что она может остаться без огорода. Он ей и кормилец, и отрада – пожилая женщина на протяжении почти 30 лет выращивала здесь овощи, ягоды и травы, которые помогали ей поддерживать слабое здоровье. Семья у Рашиды Ахметгараевны большая. Вот только теперь радовать детей и внуков свежими фруктами и овощами женщина не может по закону. Земля пенсионерке больше не принадлежит.
К слову, теперь земельный участок принадлежит той самой жене экс-председателя. По документом он перешёл ей с формулировкой «за помощь в делопроизводстве». Однако своё участие в таком щедром подарке мужчина отрицает категорически.
Вот только у действующего председателя правления при ознакомлении с документами возникли большие вопросы.
В качестве оснований для изъятия экс-председатель указал содержание используемого пенсионеркой садового участка в ненадлежащем виде. Но с такими доводами пожилая женщина не согласна категорически. Да и соседи пенсионерки женщину знают хорошо и видят на участке почти круглый год.
Однако экс-председатель утверждает: в январе, на момент изъятия участка, территория была заброшена. Мужчина уверен: овощи там посадили специально к приезду съёмочной группы. Однако, по словам юриста, даже это не даёт председателю право на изъятие.
Поставить точку в противостоянии владелицы участка с экс-председателем и его женой теперь сможет только суд.