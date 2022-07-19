Под Уфой экс-председатель СНТ подарил участок пенсионерки своей жене

Экс-председатель СНТ «Вишнёвое» в Уфимском районе подарил участок пенсионерки другим садоводам. А если быть точнее – своей жене. Так утверждают сами жители садового товарищества.

Рашиде Галиевой и в страшном сне не снилось, что она может остаться без огорода. Он ей и кормилец, и отрада – пожилая женщина на протяжении почти 30 лет выращивала здесь овощи, ягоды и травы, которые помогали ей поддерживать слабое здоровье. Семья у Рашиды Ахметгараевны большая. Вот только теперь радовать детей и внуков свежими фруктами и овощами женщина не может по закону. Земля пенсионерке больше не принадлежит.

В ноябре супруг и супруга Ащауловы – это бывший председатель СНТ «Вишнёвое» и его супруга – провели инвентаризацию. Причём если смотреть устав 217, то по закону супруги не могут являться членами комиссии. Павел Ермолаев, член правления СНТ «Вишневое»

К слову, теперь земельный участок принадлежит той самой жене экс-председателя. По документом он перешёл ей с формулировкой «за помощь в делопроизводстве». Однако своё участие в таком щедром подарке мужчина отрицает категорически.

Я супруге лично ничего не дарил. Это было собрание. Я ничего не решал, всё решали члены правления. То есть я этот вопрос выдвинул, и члены правления единогласно проголосовали. Алексей Ащаулов, бывший председатель СНТ «Вишневое»

Вот только у действующего председателя правления при ознакомлении с документами возникли большие вопросы.

Второго мая путём голосования меня избрали председателем на общем собрании. И все документы я получила 21 мая. И я стала ознакамливаться с ними. У меня возникло очень много вопросов, на которые, к сожалению, я до сих пор не могу получить ответы. Мы обратились к юристам за помощью. Елена Малькова, председатель правления СНТ «Вишнёвое»

В качестве оснований для изъятия экс-председатель указал содержание используемого пенсионеркой садового участка в ненадлежащем виде. Но с такими доводами пожилая женщина не согласна категорически. Да и соседи пенсионерки женщину знают хорошо и видят на участке почти круглый год.

Этот участок я знаю лет шесть-семь. Одни хозяева всегда здесь. Пожилая женщина с мужем и сыном. Сын всегда папе помогает, сажают там что-то. А других хозяев я не знаю, они ни разу не приезжали. Молодых никого не видели. Борис Пономарёв, житель СНТ «Вишнёвое»

Однако экс-председатель утверждает: в январе, на момент изъятия участка, территория была заброшена. Мужчина уверен: овощи там посадили специально к приезду съёмочной группы. Однако, по словам юриста, даже это не даёт председателю право на изъятие.

Заброшенный участок, то есть когда он не обрабатывается или не используется, это ни в коем случае не является основанием для изъятия. И в данном случае нужно разбираться, как вообще были приняты все эти решения. По моей практике мне известно, что решением собрания такие вещи очень часто фальсифицируются. Александр Войцех, юрист