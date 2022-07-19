ХК «Кировец» вышел из отпуска раньше обычного

С этого сезона уфимцы будут играть в российской элите. «Кировец» теперь – команда Суперлиги. Уфимцы вошли в число 14 сильнейших коллективов страны.
Они скорее привыкли к 30 градусам со знаком минус, а не плюс. Но если хочешь выступить хорошо зимой, подготовку нужно начинать уже сейчас. Подготовительный сбор команды начался 4 июля. Уже через месяц «Кировец» проведет первый официальный матч.
По окончании прошлого сезона семь игроков покинули клуб. Ровно столько же новичков сейчас работают под руководством Алексея Кузьмина. На их фоне выделяется фигура Дениса Потемина. 37-летний полузащитник – трехкратный чемпион России.
На следующей неделе уфимская команда впервые в полном составе выйдет на лед. «Кировец» будет заниматься в «Уфа-Арене». За неделю до начала этапа кубка России башкирским хоккеистам предстоит отправиться на неделю в Красноярск. Для того чтобы потренироваться на большом льду, а не в маленькой коробке.
Уфимцы примут участие в первом раунде кубка России в Красноярске с 14 по 22 августа. Чемпионат России в Суперлиге стартует в начале ноября.