ХК «Кировец» вышел из отпуска раньше обычного

С этого сезона уфимцы будут играть в российской элите. «Кировец» теперь – команда Суперлиги. Уфимцы вошли в число 14 сильнейших коллективов страны.

Они скорее привыкли к 30 градусам со знаком минус, а не плюс. Но если хочешь выступить хорошо зимой, подготовку нужно начинать уже сейчас. Подготовительный сбор команды начался 4 июля. Уже через месяц «Кировец» проведет первый официальный матч.

Собрались рано, и нагрузки сейчас уже немного другие. И по интенсивности, и по объему побольше. Мы сейчас набираем объем. Уровень разный Суперлиги и Высшей лиги. Чтобы ребята были уже более физически готовы. Алексей Кузьмин, главный тренер ХК «Кировец»

По окончании прошлого сезона семь игроков покинули клуб. Ровно столько же новичков сейчас работают под руководством Алексея Кузьмина. На их фоне выделяется фигура Дениса Потемина. 37-летний полузащитник – трехкратный чемпион России.

Познакомились с ребятами. Многих я не знал, коллектив очень дружный. Ребята все веселые, голодные. Многим ребятам есть что доказывать. Многие не играли на таком уровне. Это очень здорово, что команда вышла в Суперлигу. Теперь на карте появился новый город. Денис Потемин, полузащитник ХК «Кировец»

На следующей неделе уфимская команда впервые в полном составе выйдет на лед. «Кировец» будет заниматься в «Уфа-Арене». За неделю до начала этапа кубка России башкирским хоккеистам предстоит отправиться на неделю в Красноярск. Для того чтобы потренироваться на большом льду, а не в маленькой коробке.

Конечно, привычнее на большом поле. В коробке просто мы отрабатываем катание. Вспоминаем владение клюшкой, с мячом как работать. Дмитрий Вахрушев, нападающий ХК «Кировец»