В Уфе двое детей выпали из окна жилого дома

В башкирской столице за один день произошло два инцидента с падением детей из открытых окон. Первый случай произошел на улице Комарова, где из окна первого этажа упал ребенок 2015 года рождения.

В тот же день на улице Пархоменко из окна четвертого этажа выпал пятилетний ребенок. Дети были экстренно доставлены в больницу.