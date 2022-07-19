В Уфе двое детей выпали из окна жилого дома

В башкирской столице за один день произошло два инцидента с падением детей из открытых окон. Первый случай произошел на улице Комарова, где из окна первого этажа упал ребенок 2015 года рождения.
В тот же день на улице Пархоменко из окна четвертого этажа выпал пятилетний ребенок. Дети были экстренно доставлены в больницу.
К счастью, оба ребенка остались живы. Спасатели напоминают жителям, что москитная сетка создает иллюзию закрытого окна, но представляет опасность для детей, которые могут на них облокотиться.