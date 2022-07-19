В Уфе двое детей выпали из окна жилого дома

В башкирской столице за один день произошло два инцидента с падением детей из открытых окон. Первый случай произошел на улице Комарова, где из окна первого этажа упал ребенок 2015 года рождения.

Фото №1 - В Уфе двое детей выпали из окна жилого дома

В тот же день на улице Пархоменко из окна четвертого этажа выпал пятилетний ребенок. Дети были экстренно доставлены в больницу.

К счастью, оба ребенка остались живы. Спасатели напоминают жителям, что москитная сетка создает иллюзию закрытого окна, но представляет опасность для детей, которые могут на них облокотиться.

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