В Башкирии ДТП унесло жизнь 60-летнего мужчины

В Башкирии произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и самосвала. Трагедия случилась на 1406 километре трассы Самара – Уфа – Челябинск.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Лада Ларгус» совершил наезд на стоящий самосвал «Howo», который принимал участие в дорожных работах. В результате аварии, 60-летний водитель отечественного автомобиля скончался на месте. Его 9-летняя дочь госпитализирована.