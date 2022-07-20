В Башкирии простились с 25-летним Артуром Саяповым, погибшим во время спецоперации на Украине

Говорят, что забирают лучших. Это очень горько и тяжело осознавать. Уважаемая Рашида Закуановна, ваш сын для всех нас – настоящий герой. Мы гордимся тем, что жили, учились рядом с ним. Вы воспитали замечательного человека. Примите наши соболезнования. Мы скорбим вместе с вами, разделяем вашу боль и утрату. Для всех нас это большое горе и трагедия.

Олег Голов, глава администрации Благовещенского района