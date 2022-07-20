В Башкирии простились с 25-летним Артуром Саяповым, погибшим во время спецоперации на Украине
Вчера, 19 июля, в Благовещенском районе в селе Ильина Поляна проводили в последний путь 25-летнего Артура Саяпова, погибшего во время спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Голов.
Мы простились с верным солдатом своей страны, который защищал границы своей Родины и братский народ Донбасса.
Олег Голов, глава администрации Благовещенского района
Погибший солдат родился в селе Ильина Поляна, здесь же окончил школу, а затем - УГАТУ. После окончания военной кафедры мужчина заключил контракт с Министерством обороны РФ. Артура Саяпова запомнили как честного, отзывчивого и надежного человека.
Говорят, что забирают лучших. Это очень горько и тяжело осознавать. Уважаемая Рашида Закуановна, ваш сын для всех нас – настоящий герой. Мы гордимся тем, что жили, учились рядом с ним. Вы воспитали замечательного человека. Примите наши соболезнования. Мы скорбим вместе с вами, разделяем вашу боль и утрату. Для всех нас это большое горе и трагедия.
Олег Голов, глава администрации Благовещенского района
Редакция bash.news выражает искренние соболезнования семье Артура Саяпова