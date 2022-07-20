Радий Хабиров провел встречу с ведущими архитекторами Башкортостана

Радий Хабиров поручил Правительству республики оценить возможность финансирования обучения муниципальных архитекторов. Вопрос о необходимости профессиональной переподготовки и повышения квалификации главных архитекторов районов подняли участники совещания по вопросам архитектурного облика Уфы и региона.
Во встрече приняли участие ведущие специалисты отрасли и руководители проектных организаций республики. Глава республики рассказал о масштабной работе в рамках подготовки к 450-летию Уфы, а также о культурно-образовательных учреждениях, которые появятся в столице. В их числе – межвузовский кампус Евразийского научно-образовательного центра и Евразийская библиотека, концепцию которой трансформировали в проект Дворца науки и культуры.
Также участники совещания обсудили актуальные вопросы перспективного развития населённых пунктов, воплощения современных архитектурных инициатив, подготовки специалистов в области градостроительства.