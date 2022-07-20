Радий Хабиров провел встречу с ведущими архитекторами Башкортостана

Мы сегодня решили очень важный вопрос по подготовке и переподготовке специалистов, которые работают на местах. Это важный вопрос, потому что сейчас тяжело получить архитектурное образование и работать в муниципальных органах. Этот вопрос решил Радий Фаритович. Мы очень рады. УГНТУ получил очень хороший бонус, который нужно реализовать нашими силами.

Рамиль Баймуратов, профессор архитектурно-строительного института УГНТУ