Радий Хабиров провел встречу с ведущими архитекторами Башкортостана

Радий Хабиров поручил Правительству республики оценить возможность финансирования обучения муниципальных архитекторов. Вопрос о необходимости профессиональной переподготовки и повышения квалификации главных архитекторов районов подняли участники совещания по вопросам архитектурного облика Уфы и региона.

Во встрече приняли участие ведущие специалисты отрасли и руководители проектных организаций республики. Глава республики рассказал о масштабной работе в рамках подготовки к 450-летию Уфы, а также о культурно-образовательных учреждениях, которые появятся в столице. В их числе – межвузовский кампус Евразийского научно-образовательного центра и Евразийская библиотека, концепцию которой трансформировали в проект Дворца науки и культуры.

Также участники совещания обсудили актуальные вопросы перспективного развития населённых пунктов, воплощения современных архитектурных инициатив, подготовки специалистов в области градостроительства.

Мы сегодня решили очень важный вопрос по подготовке и переподготовке специалистов, которые работают на местах. Это важный вопрос, потому что сейчас тяжело получить архитектурное образование и работать в муниципальных органах. Этот вопрос решил Радий Фаритович. Мы очень рады. УГНТУ получил очень хороший бонус, который нужно реализовать нашими силами.

Рамиль Баймуратов, профессор архитектурно-строительного института УГНТУ
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