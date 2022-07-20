В Башкирии по вине двух подростков произошла крупная утечка нефти

Предполагаемыми виновниками утечки топлива в Калтасинском районе оказались школьники. Двое подростков 14 и 15 лет похитили задвижки, сообщили в МВД. Инцидент произошел в начале прошлой недели на территории предприятия «Краснохолмские тепловые сети».

Неизвестные в масках проникли на территорию предприятия, открутили четыре вентиля и скрылись. В результате из резервуаров вылилось около 120 тонн нефти. Это привело к загрязнению территории на площади около 150 кв. метров. Полицейские определили, что это были ученики 8 и 9 классов местной школы. Подростки сдали задвижки в металлолом.