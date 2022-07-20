На территории парка «Россия – моя история» открылась выставка «Портрет столицы. Город Уфа»

В арт-галерее Творческого союза художников Башкортостана, на территории мультимедийного парка «Россия – моя история», открылась выставка «Портрет столицы. Город Уфа».

«Портрет столицы. Город Уфа». Так называется открытый детский конкурс-выставка, проходящая в арт-галерее Творческого союза художников Башкортостана на территории мультимедийного парка «Россия – моя история». Экспозиция посвящена Году культурного наследия народов России.

Вся палитра творческой фантазии юных авторов отражена в этих трогательных произведениях – от наивных рисунков и акварели до мастерски выполненных графических полотен, предметов декоративно-прикладного искусства в различных техниках, до скульптурных форм и серьёзных арт-объектов в стиле Пикассо, навеянных его «Голубкой мира».

Каждый экспонат – это признание в любви родному городу, Уфе. После двух пандемийных лет вновь на одной выставочной площадке в арт-галерее Творческого союза художников Башкортостана встретились участники традиционного конкурса «Портрет столицы», воспитанники детских художественных школ, школ искусств, изо-студий, а также их наставки, педагоги.

«В каждом рисунке – солнце!». Это знакомое со школьной скамьи изречение всегда было каким-то особым мерилом детских впечатлений, восторгов, мечтаний. И ныне любопытно, как трансформировалось в современном мире, сознании и творческих устремлениях подрастающего поколения старая формула. Но вновь она угадана безошибочно. Сменились эпоха, технологии. И всё также одинаково радуются и мечтают в своих рисунках дети. И солнце у нас – одно!