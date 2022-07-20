Башкирия вошла в пятерку регионов России, создавших инвестиционные карты

Пресс-служба правительства России отмечает, что ещё 28 субъектов завершат эту работу к осени. Инвестиционные карты содержат информацию о территориальном планировании, ресурсной базе, инфраструктуре, мерах поддержки и тарифах. Они призваны стать своеобразным окном инвестора в региональную экономику. На сегодня 33 региона создали инвестиционные декларации, комитеты и агентства развития. Свод правил с оптимальными алгоритмами для подключения к инфраструктуре и получения разрешительной документации внедряется по графику. До 18 августа эта работа должна быть завершена.