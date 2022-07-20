В Башкирии в аварии с фургоном погибли отец и его дочка

Сегодня, 20 июля, зафиксирована очередная смертельная авария. Подробности ДТП сообщает Госавтоинспекция региона.
Около десяти часов утра на 38 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск произошло столкновение «Лады Гранта» и изотермического фургона. Транспорт двигался в попутном направлении. От сильного удара легковой автомобиль вылетел в кювет.
В аварии погибли два человека: 17-летняя пассажирка «Лады» скончалась на месте аварии, её 47-летний отец, который находился за рулём авто, скончался в больнице. Подробности аварии уточняются.
Прокуратура региона взяла на контроль расследование смертельной аварии.
Фото: ГИБДД РБ.