В Башкирии в аварии с фургоном погибли отец и его дочка

Около десяти часов утра на 38 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск произошло столкновение «Лады Гранта» и изотермического фургона. Транспорт двигался в попутном направлении. От сильного удара легковой автомобиль вылетел в кювет.

В аварии погибли два человека: 17-летняя пассажирка «Лады» скончалась на месте аварии, её 47-летний отец, который находился за рулём авто, скончался в больнице. Подробности аварии уточняются.