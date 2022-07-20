В Башкирии ребёнок разбил голову при купании в реке

Накануне, 19 июля, в Мечетлинском районе произошёл несчастный случай. Инцидент зафиксирован в селе Большеустьикинское.

Фото №1 - В Башкирии ребёнок разбил голову при купании в реке

Как сообщает ИА «Башинформ», в деревню к бабушке из Свердловской области приехал 9-летний внук. Мальчик пошёл купаться на реку Ик с друзьям. Местные обычно отдыхают на берегу в районе автомобильного моста. Ребёнок нырнул и ударился головой о бетонную плиту.

Мальчика экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у него открытую рану волосистой части головы. Пострадавший находится под наблюдением врачей.

Отмечается, что место под мостом любят местные, однако берег не оборудован для купания.

Акции БСТ
Пенальти