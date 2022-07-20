В Башкирии пропала пара, которая уехала в Капову пещеру

Накануне, 19 июля, спасатели Башкирии помогли пропавшим в лесах туристам. Об этом сообщает Госкомитет по ЧС.
В Ишимбайском районе пропал мужчина, который выехал из поселка Шахтау в деревню Октябрь. Его быстро нашли спасатели.
Подобный случай произошёл в Стерлитамакском районе. Три женщины отправились на машине в заброшенные сады за ягодой. Вскоре они потеряли 68-летнюю подругу. Женщина была так же оперативно найдена.
В селе Большой Куганак пропал мужчина, который пошёл купаться. А в Бурзянском районе перестали выходить на связь туристы, которые отправились в Капову пещеру. Поиски пропавших до сих продолжаются.