«Уфа» примет ульяновскую «Волгу»

Неудача в стартовом туре Первой Лиги лишь мотивирует игроков футбольного клуба «Уфа» на новые подвиги. Возможность реабилитироваться у футболистов будет уже в эту субботу. «Уфа» на родном стадионе «Нефтяник» примет ульяновскую «Волгу».

Добираться до южных городов России пока непросто. Вот и «Уфа» проделала тяжелый путь до Краснодара, где сыграла с «Кубанью» в первом туре нового сезона. Уфимцы добирались до Ставрополя с пересадкой в Москве на самолёте, после чего около пяти часов ехали на автобусе. Возвращались в столицу Башкортостана футболисты уже с пересадкой в Минеральных Водах. Но усталость от дороги они не считают главной причиной поражения.

Мне кажется, что должны были сыграть более агрессивно и напористо, реализовывать свои моменты. Каким бы ни был выезд и дорога, все равно нужно забивать голы и выигрывать матчи. Александр Сандрачук, защитник ФК «Уфа»

Несколько новичков уже успели дебютировать за «Уфу» в игре с «Кубанью». Помимо Александра Сандрачука, это полузащитник Артём Погосов и нападающий Роман Минаев. В стартовом составе вышли и те, кто вновь вернулся в «Уфу» – Кэтэлин Карп, Александр Сухов и Дилан Ортис. Состав команды прилично обновился, но футболистам нужно время для наигрывания связей.

Будем стараться выиграть, нам нужно выиграть первую домашнюю игру в сезоне. Очень хотим выиграть для болельщиков. Сам хочу помочь команде выполнить задачи. Артём Погосов, полузащитник ФК «Уфа»

Сейчас футболисты в боевом настроении готовятся к первой домашней игре сезона. Вернулся в общую группу и защитник Константин Плиев, восстановившийся после повреждения. Зато дальше «Уфе» придётся обходиться без своего лучшего бомбардира Гамида Агаларова, который перешёл в «Ахмат». Задача найти замену страйкеру очень непростая, но «Уфе» нужно научиться играть и, самое главное, забивать голы без Агаларова. В субботу уфимцы встретятся с «Волгой» из Ульяновска. Ну а билеты на эту игру в честь старта сезона в Первой Лиге будут бесплатными.