Джефф Монсон рассказал о подготовке к бою с Вячеславом Дациком

Легенда смешанных единоборств Джефф Монсон готовится к поединку против Вячеслава Дацика. Американец, ныне живущий в Уфе, первым бросил вызов. Соперник согласился, сейчас оба спортсмена готовятся к встрече в ринге. Их бой состоится в рамках турнирной суперсерии «Бойцовский клуб». О планах победить Дацика и открыть бесплатные школы в Башкортостане и в России известный боец рассказал БСТ.
Отработка ударов с грушей и на лапах, а также спарринг с тренером Денисом Будуевым. Так выглядит одна из тренировок Джеффа Монсона. Известный боец готовится к поединку против Вячеслава Дацика. Соперник моложе русского американца, к тому же, они давно знают сильные и слабые стороны друг друга, а потому придется импровизировать. Для этого Монсон составил целый план подготовки: бокс трижды в неделю, занятия борьбой, прибавьте к этому упражнения из арсенала ММА и джиу-джитсу и, конечно, диета, чтобы быть в форме.
Американец, выбравший своим домом Россию, уже несколько лет живет в Уфе. Здесь у него семья. В республике Джефф Монсон занимает должность вице-президента Федерации спортивной борьбы Башкортостана.
Он открыл школы по джиу-джитсу и грэпплингу в разных районах Уфы. Тренирует детей и взрослых, проводит мастер-классы для молодых спортсменов столицы республики. Но на этом Монсон не собирается останавливаться. У него большие планы по развитию спорта в регионе и в стране.
Дацик и Монсон встретятся в рамках «Бойцовского клуба» уже 5 августа.