Джефф Монсон рассказал о подготовке к бою с Вячеславом Дациком

Наш бой состоится уже через несколько недель. У меня есть план подготовки к нему. Сюда входят занятия боксом и борьбой. Особенно внимательно я слежу за своим весом: не ем мучное, жирное, отказался от сахара.

Джефф Монсон, многократный чемпион мира по джиу-джитсу и боям без правил