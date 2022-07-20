Джефф Монсон рассказал о подготовке к бою с Вячеславом Дациком

Легенда смешанных единоборств Джефф Монсон готовится к поединку против Вячеслава Дацика. Американец, ныне живущий в Уфе, первым бросил вызов. Соперник согласился, сейчас оба спортсмена готовятся к встрече в ринге. Их бой состоится в рамках турнирной суперсерии «Бойцовский клуб». О планах победить Дацика и открыть бесплатные школы в Башкортостане и в России известный боец рассказал БСТ.

Отработка ударов с грушей и на лапах, а также спарринг с тренером Денисом Будуевым. Так выглядит одна из тренировок Джеффа Монсона. Известный боец готовится к поединку против Вячеслава Дацика. Соперник моложе русского американца, к тому же, они давно знают сильные и слабые стороны друг друга, а потому придется импровизировать. Для этого Монсон составил целый план подготовки: бокс трижды в неделю, занятия борьбой, прибавьте к этому упражнения из арсенала ММА и джиу-джитсу и, конечно, диета, чтобы быть в форме. 

Наш бой состоится уже через несколько недель. У меня есть план подготовки к нему. Сюда входят занятия боксом и борьбой. Особенно внимательно я слежу за своим весом: не ем мучное, жирное, отказался от сахара.

Джефф Монсон, многократный чемпион мира по джиу-джитсу и боям без правил

 Американец, выбравший своим домом Россию, уже несколько лет живет в Уфе. Здесь у него семья. В республике Джефф Монсон занимает должность вице-президента Федерации спортивной борьбы Башкортостана.

Он открыл школы по джиу-джитсу и грэпплингу в разных районах Уфы. Тренирует детей и взрослых, проводит мастер-классы для молодых спортсменов столицы республики. Но на этом Монсон не собирается останавливаться. У него большие планы по развитию спорта в регионе и в стране.

У меня много планов. Самое главное – открыть больше школ. Например, около 100 школ спортивных, бесплатных. Для меня это как вернуться в Советский Союз. В СССР, как по мне, самое крутое было: бесплатный спорт, хоккей, плавание. Сейчас такое в Дагестане распространено. Этого мы хотим добиться в Башкортостане, а потом, надеюсь и во всей России.

Джефф Монсон, многократный чемпион мира по джиу-джитсу и боям без правил 

Дацик и Монсон встретятся в рамках «Бойцовского клуба» уже 5 августа.

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