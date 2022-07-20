Башкирские спортсмены успешно выступили на Кубке Дружбы по пятиборью в Минске

Егор Зорькин занял первое место, а Полина Зубарева стала третьей. Через неделю в Уфе пройдет финал XI летней Спартакиады учащихся России, где выступят и Егор, и Полина. Соревнования примет Центр спортивной подготовки имени Римы Баталовой. В столицу Башкортостана приедут спортсмены из 15 субъектов федерации.

Башкирское пятиборье остается среди законодателей моды. Успехи республиканских спортсменов в Минске попробуют закрепить уже на домашних стартах. Башкортостан помимо Егора Зорькина и Полины Зубаревой представят Радмир Габдрахманов и Резеда Кафиева из Нефтекамска, а также уфимцы Тимур Ситдиков и Карина Недбальская.

Готовимся, у нас уже 20-й день, идут сборы. Ставлю перед собой цель подняться как можно выше и выполнить достижение мастера спорта. Тимур Ситдиков, участник Летней Спартакиады учащихся России

Итоги будут подводиться в командном зачете. Сборные команды регионов будут состязаться в дисциплине «Четырехборье», которое включает в себя плавание, фехтование и комбайн, то есть совмещенные бег и стрельбу. Еще эту дисциплину называют лазер-ран. Башкортостан держит марку одной из лучших школ пятиборья в стране. За последнее время спортсмены показали много хороших результатов.

Много первых мест – и России, и мир, и Европа. На разных уровнях: на юниорском, на взрослом, на юношеском. Альберт Кириллов, тренер юношеской сборной Республики Башкортостан по современному пятиборью

Сборы перед Спартакиадой продолжаются уже на протяжении трех недель. Несмотря на то, что в рамках Спартакиады не будет конного спорта, башкирские спортсмены не прекращают работу с лошадьми, чтобы не терять навык перед следующими стартами. Как правило, у пятиборцев есть виды, которые получаются лучше остальных.

Я больше люблю фехтование. Потому что лучше всего получается. Карина Недбальская, участница Летней Спартакиады учащихся России