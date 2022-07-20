В Салавате разыграли волейбольный кубок российской Универсиады-2022

Лучшие студенческие волейбольные команды страны собрались в Салавате. Здесь прошли игры финального этапа всероссийской летней универсиады. Первыми выступали девушки. Среди женских команд на турнире не было представлено ни одного башкирского коллектива.

В матче за золото студентки из омского вуза переиграли конкуренток из Череповецкого университета. Затем лучших выявляли мужчины. И здесь честь республики представляли волейболисты аграрного университета.

Многие спрашивают: почему именно Салават, а, например, не Москва? В Салавате много спортивных сооружений высокого уровня, они позволяют принимать соревнования всероссийского масштаба.

Соревнования студенческой волейбольной ассоциации становятся важным этапом на пути к профессиональному спорту. Так, в Суперлиге и в национальной сборной есть игроки, ранее выступавшие на универсиадах. В итоге команда аграрного университета не прошла в финал. За первое место боролись гости из Тамбова и Костромы. Студентам Тамбовского государственного университета хватило четырех партий для победы в турнире.