В Уфе прошли первенство и чемпионат Башкирии по пляжному теннису

Эти соревнования проводятся только раз в год и входят в календарный план Министерства спорта республики. Участие в турнире принимают не только любители игры на песчаном покрытии, но и профессиональные теннисисты. Подобные состязания – не только проверка своих сил и навыков, но и хорошая тренировка.

Персональные болельщики встречают аплодисментами каждый результативный розыгрыш. Мастер спорта по теннису Булат Галиев побеждал в десятках различных турниров на обычных кортах. Но в соревнованиях по пляжному теннису выигрывал только один раз. В этом году пробует силы с новым партнером по команде.

Мы провели два матча. Предстоит еще две игры. С партнером сыгрались. Булат Галиев, участник соревнований

В пляжном теннисе своя специфика. Во-первых, это уменьшенная площадка и выступают здесь парами. Но главное отличие его от большого в том, что из-за песчаного покрытия нет отскока мяча, а потому игра идет слету. И предугадать победителя становится практически невозможно. Но действующий чемпион республики Всеволод Кононов намерен повторить прошлогодний успех.

В прошлом году я играл два турнира микст и пара. Я одержал две победы, мне присвоили звание КМС по пляжному теннису. Всеволод Кононов, участник соревнований

Республиканские соревнования по пляжному теннису проходили в двух категориях: первенство среди юношей до 19 лет и чемпионат среди взрослых спортсменов. Участие в них принимали более 30 теннисистов разного уровня подготовки – от перворазрядников до мастеров спорта. Всего согласно календарному плану за год только в Башкортостане проводится до 90 разных турниров российского уровня.

Летом у юношей и девушек учебы нет, они могут тренироваться и утром, и вечером, и тогда у них происходит скачок в профессиональном смысле к осени. Дмитрий Коротких, председатель Федерации тенниса Республики Башкортостан