В Уфе прошли первенство и чемпионат Башкирии по пляжному теннису

Эти соревнования проводятся только раз в год и входят в календарный план Министерства спорта республики. Участие в турнире принимают не только любители игры на песчаном покрытии, но и профессиональные теннисисты. Подобные состязания – не только проверка своих сил и навыков, но и хорошая тренировка.
Персональные болельщики встречают аплодисментами каждый результативный розыгрыш. Мастер спорта по теннису Булат Галиев побеждал в десятках различных турниров на обычных кортах. Но в соревнованиях по пляжному теннису выигрывал только один раз. В этом году пробует силы с новым партнером по команде.
В пляжном теннисе своя специфика. Во-первых, это уменьшенная площадка и выступают здесь парами. Но главное отличие его от большого в том, что из-за песчаного покрытия нет отскока мяча, а потому игра идет слету. И предугадать победителя становится практически невозможно. Но действующий чемпион республики Всеволод Кононов намерен повторить прошлогодний успех.
Республиканские соревнования по пляжному теннису проходили в двух категориях: первенство среди юношей до 19 лет и чемпионат среди взрослых спортсменов. Участие в них принимали более 30 теннисистов разного уровня подготовки – от перворазрядников до мастеров спорта. Всего согласно календарному плану за год только в Башкортостане проводится до 90 разных турниров российского уровня.
В итоге сюрпризов на чемпионате республики по пляжному теннису не произошло. И обладатели разрядов, званий кандидатов и мастеров спорта России одержали свои очередные победы.