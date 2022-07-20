В Башкирии мужчина ударил односельчанина ножом

По предварительным данным, в тот злополучный день 29-летний мужчина приехал в родное село к племяннику. В ходе распития спиртного, он заметил, что к ним подъехали односельчане на 3-х машинах. В одной из них находился и 27-летний обидчик подозреваемого. Мужчины отошли для разговора «тет-а-тет», но беседа не состоялась. 27-летний сельчанин ударил кулаком ранее судимого 29-летнего знакомого. Тот достал из кармана нож, который он прихватил на выходе из дома, и нанес обидчику один удар в область груди. После этого 29-летний злоумышленник ушел в дом, а друзья 27-летнего сельчанина вызвали скорую.

пресс-служба МВД по РБ