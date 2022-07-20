В Башкирии вчетверо снизилась смертность от суррогатного алкоголя

В республике сократилась смертность от суррогатного алкоголя в четыре раза. О результатах борьбы с нелегальной спиртосодержащей продукцией рассказал глава республики в своих социальных сетях. Радий Хабиров привел статистику, по которой известно, что 2018 году от алкоголя погибло 211 человек, а по итогам прошлого года жертвами суррогата стали 57 человек.
С приходом на пост главы региона Радий Хабиров установил запрет на продажу алкоголя во время сабантуев, в День молодежи, был введен особый режим продажи горячительных напитков в новогодние праздники. В целях снижения употребления алкоголя в республике также заработал проект «Трезвое село». За три года, что проводится конкурс, победителями муниципальных этапов стали 150 сел, республиканского – 27.
Кроме того, в Башкортостане снизилось и количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В частности, благодаря системной работе по регуляции алкогольного рынка, которую ведет региональное Министерство торговли и Управление МВД по республике.